В Новосибирске 4 декабря ожидается магнитная буря

Утром магнитосфера будет в спокойном состоянии, но уже к 12:00 в ней начнутся изменения.

Завтра, 4 декабря, в Новосибирске ожидается магнитная буря.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, утром магнитосфера будет в спокойном состоянии. Однако к 12:00 начнутся изменения. Примерно в 18:00 ожидается начало слабой магнитной бури класса G1. После этого возбуждение магнитосферы начнет ослабевать.

К полуночи магнитосфера вернется в спокойное состояние.

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