В Новосибирске будут дарить подарки за фото с огромными ёлочными игрушками

Мэрия Новосибирска объявила конкурс с подарками в обмен на фотографию с ёлочной игрушкой в человеческий рост.

Акцию, приуроченную к Новому году, объявили в управлении культуры мэрии Новосибирска. Её условия можно найти в телеграмм-канале «Новый год 2024 здесь — в Новосибирске!». Так, для начала надо оказаться в районе одной из станций метро — «Заельцовская», «Студенческая», или «Площадь Ленина» в конкретное время.

6, 8, 13, 15, 18, 20, 27 декабря с 14.00 и до 17.00 здесь будут гулять аниматоры в костюмах новогодних игрушек. С ними нужно сфотографироваться или снять короткий ролик. Получившиеся видео или селфи надо выложить на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #шоуновогоднихигрушек.

Как сообщают организаторы, победителей будут выбирать каждое воскресенье. Предварительные итоги подведут 10 декабря в 21.00. Но вот какие именно подарки будут давать за фотографии – не сообщается.

Кстати, тех же самых аниматоров в костюме ёлочных игрушек можно было увидеть на площади Ленина вечером 1 декабря, когда зажигали праздничную подсветку.