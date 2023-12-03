В Новосибирске четырежды судимый «пацан» обсудил сериал «Слово пацана»

Житель Новосибирска, которого судили четыре раза, поделился мнением о популярном сериале «Слово пацана».

В отличие от описанной в сериале атмосферы в Казани, мужчина заметил отсутствие подобных организованных группировок в своем городе.

Он отметил, что конфликты в Новосибирске скорее происходили в мелких территориальных рамках, таких как дворы, улицы и школы, нежели в формате районных ОПГ. Он подчеркнул, что, хотя массовые драки были распространены в российских городах, в Казани они проходили с особой жестокостью.

Мужчина также поделился аспектами жизни в начале 90-х, когда воровство становилось своеобразным явлением. Он описал период, когда стало модным красть шапки. Сам мужчина занимался кражами курток и дубленок. В то время «пацаны» также грабили наркоманов, карауля их в темных уголках.

Сейчас же мужчина женат и воспитывает троих детей. В своих воспоминаниях он отметил изменения в обществе. Он отметил, что увеличивается количество подростков, которые употребляют мефедрон с раннего возраста.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Слово пацана» захватил умы школьников. Стало известно, что дети устраивают драки и «забивы» по мотивам сериала.