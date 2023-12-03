В Новосибирске мужчина разбил окно в автобусе из-за конфликта с водителем

Инцидент на остановке «метро Маркса» произошёл в субботу, 2 декабря.

Очевидцы стали свидетелями конфликта между неизвестным мужчиной и водителем автобуса. Прохожий подошёл сначала к водителю и что-то ему громко кричал. Конфликт продолжился, и мужчина оказался уже у лобового стекла.

Очевидцы сняли происходящее на видео, которое выложили в паблике «АСТ-54». Мужчина начал бить по стеклу и нанёс повреждения. Чем кончилась ситуация и подробности конфликта – неизвестны. Полицейские проверяют информацию.

Также напомним, что конфликт между водителем и 10-летней девочкой произошёл в автобусе №225К на остановке «Светлая роща»: мужчина наорал на ребёнка как на безбилетницу.