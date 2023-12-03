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общество

В Новосибирске на четвертый мост через Обь выделят еще 82 миллиона рублей

Фото: Pexels.com

Речь идет об оказании комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения.

1 декабря на сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика-консультанта для концессии строительства и эксплуатации четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Заказчиком выступает представитель ГКУ Новосибирской области «Мост». Компания предлагает победителю закупки вознаграждение в размере 82,3 миллиона рублей.

Цель проекта заключается в эффективном выполнении строительства и эксплуатации мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске. В рамках предоставления консультационных услуг подрядчик будет заниматься информационно-коммуникационным сопровождением концессионного соглашения, включая возможное участие в переговорном процессе с различными организациями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стоимость проезда на общественном транспорте вырастет до 150 рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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