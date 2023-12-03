В Новосибирске стоимость проезда на общественном транспорте вырастет до 150 рублей

В министерстве транспорта Новосибирской области сообщили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 150 рублей.

Рост цен на проезд в общественном транспорте в Минтрансе анонсировали уже на декабрь 2023 года. Так, например, от 85 до 150 рублей будет стоить поездка в следующих маршрутках: №130, №326, №328, №331, №332. Значительно возрастёт цена в маршрутках, которые идут до Бердска.

Больше всего (150 рублей) проезд с 27 декабря будет стоить в маршруте № 326, который идёт от областной больницы до Колывани. В такую же сумму обойдётся проезд ещё на одной колыванской маршрутке, которая идёт от ДК «Прогресс».

В правительстве Новосибирской области также сообщают, что тарифы устанавливают перевозчики, лишь оповещая министерство транспорта о повышении стоимости.

Также напомним, что областные власти анонсировали новую функцию «Карты жителя», с помощью которой также можно будет расплачиваться в общественном транспорте.