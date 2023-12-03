В Новосибирске снесут двухэтажные дома возле телестанции

В Новосибирске, рядом с закрытой несколько лет назад телестанцией «Мир» начнут сносить двухэтажные дома.

Земельные участки выкупил застройщик «Флотилия». Телестанцию создали в 1996 году. Она находится на стадии ликвидации.

Один из учредителей телестанции, компания «Дом-Строй», выкупила здание и территорию площадью около 2 тысяч квадратных метров на улице Горская. Большой участок рядом с телевышкой, общей площадью почти 12,5 тысяч квадратных метров, принадлежит компании «Касл», созданной в 2007 году. Она также находится в процессе ликвидации.

Компания «Дом-Строй» подтвердила информацию о покупке земельных участков. На данный момент проектирование возможной застройки площади не начали. Планируется снести двухэтажные дома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в новосибирском поселке продают двухэтажный дом за 55 миллионов рублей.