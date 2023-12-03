В Новосибирске столбики термометров опустятся до – 35 градусов

Погодные сервисы обещают резкое похолодание в Новосибирске к концу следующей недели: выпадет много снега, а столбик термометра опустится до – 35 градусов.

На сайте Gismeteo появился прогноз погоды на весь декабрь. Если до 4 декабря сохранятся умеренные морозы, то к концу следующей недели придут настоящие сибирские холода.

Сначала ночные температуры составят – 19 градусов. Днём будет лёгкий мороз – до минус семи. При этом на неделе выпадет много снега.

Ночью с 7 по 8 декабря похолодает до – 30 градусов. При этом и далее столбик термометра по ночам будет опускаться всё ниже и ниже. В следующие выходные в северных районах Новосибирской области может быть до минус 38 градусов.

Напомним, накануне в ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредили водителей о резком ухудшении погодных условий. В частности, новосибирцев просят быть осторожнее из-за сильного гололёда.