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общество

В Новосибирске в аэропорту пассажиры 38 часов ждут вылета в Якутию

Фото: Густаво Зырянов

Отправку ожидают 53 пассажира.

Сегодня, 3 декабря, в Новосибирске задержали вылет самолета компании «ИрАэро» в аэропорт Талакан Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Задержка продолжается 38 часов из-за технической неисправности борта. Рейс переносили несколько раз. В настоящее время вылет назначили на 4:20 4 декабря.

На борту ожидают отправки 53 пассажира, которые изначально планировали вылет в 13.50 2 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Хабаровска в Екатеринбург, приземлился в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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