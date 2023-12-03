В Новосибирске в декабре распустилась верба из-за теплой погоды

Растение заметили на кусте в садовом обществе «Маяк».

В начале зимы в Новосибирске из-за аномально теплой погоды распустилась верба. Растение начало цвести на кусте в садовом обществе «Маяк».

Верба известна своей стойкостью перед зимней погодой. Как правило, распускается ранней весной даже при температуре в -1 градус.

По прогнозу погоды, 3 декабря станет последним днем с положительными температурными показателями. В конце следующей недели ожидается резкое понижение температуры воздуха до -30 градусов. По ночам термометр может опуститься до -38 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске будут дарить подарки за фото с огромными ёлочными игрушками.