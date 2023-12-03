В Новосибирске заведующая детским садом заявила об агрессии ребёнка после жалобы на воспитателя

Разрастается скандал вокруг частного детского сада, который находится на улице Высоцкого в Новосибирске. Сначала отец девочки обвинил воспитателя в жестоком обращении с его 5-летней дочкой – теперь директор организации заявила, что родители виноваты в агрессии ребёнка.

Иван Фролов говорит, что синяк на теле 5-летней дочери он заметил ещё в июне после визита в частный детский сад «Седьмой лепесток» на улице Высоцкого. Сначала в семье не обратили на этот факт особого внимания, но ребёнку становилось всё хуже и хуже.

«Ребёнок пожаловался, что у него болит нога и попа. Дочь рассказала, что её толкнула воспитательница. Я пошёл в садик, но воспитательница сказала, что ничего не было, никого она не толкала. После того, как я вызвал директора, мы просмотрели видео с камер наблюдения, и информация подтвердилась, — рассказывал Сиб.фм Иван Фролов.

— Тогда я сказал, чтобы этот воспитатель с детьми больше не работал. Но на этом всё не закончилось: ребёнок изменил своё поведение. Появились какие-то сильные эмоциональные всплески: она могла плакать, плохо спала ночами, капризничала. Ранее у ребёнка такого не было».

В итоге, к ноябрю девочке стало плохо, и из частного детского сада ребёнка попросили. Тогда Иван Фролов обратился за помощью к детскому омбудсмену Надежде Болтенко и написал заявление в Следственный комитет.

Директор частного детского сада «Седьмой лепесток» Анна Кобозева была удивлена заявлением, которое написал Иван Фролов. Она считала, что летний конфликт давно улажен после увольнения воспитателя. Сейчас она сама намерена сообщить в правоохранительные органы об агрессивном поведении ребёнка, и называет действия отца местью. Педагог говорит, что вынуждена была расторгнуть договор с семьёй Фроловых.

«Девочка выказывала опасное поведение для ребятишек. Это заключалось в бросании игрушек в детей и воспитателей, обзывании детей и воспитателей. Всё это зафиксировано на видео, — утверждает Анна Кобозева. – Последняя сцена стала точкой. Я не могла больше рисковать здоровьем и жизнью других ребятишек, поэтому предложила расторгнуть договор. Вела беседу с мамой. Мама забрала вещи, забрала ребёнка».

Не отрицает директор частного детского сада и то, что сама собирается написать заявление на родителей в опеку.

«Я сказала, что, если вы меня будете обвинять в том, что ребёнок нервный из-за меня, у меня тоже есть защита: я могу тоже обратиться в органы опеки. Я считаю, как педагог, что у ребёнка есть педзапущенность, в семье что-то происходит, раз ребёнок демонстрирует такое деструктивное поведение»,

- настаивает директор частного детского сада.

Как утверждает Анна Кобозева, от Фроловых теперь исходит серия негативных комментариев в адрес «Седьмого лепестка» такого характера: «не ходите в этот детский сад!», потому что там детей дёргают и «чуть ли не избивают».

«Для меня было важно, чтобы они услышали, что им вопрос надо решать с ребёнком, не со мной. Конечно, вы можете наслать сейчас 33 несчастья, но ребёнок-то с вами будет! А с ребёнком происходят не очень хорошие вещи, когда такая агрессия у ребёнка»,

- заключила Анна Кобозева.