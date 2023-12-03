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общество

В Новосибирской области более 40 детей-сирот обрели семью

Фото: правительство Новосибирской области

Дети во время праздника играли в специально для них созданных зонах.

В Новосибирской области 3 декабря прошел Традиционный День усыновления, посвященный семьям, принимающим на воспитание детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Об этом сообщает «Искитимская газета».

Около 1500 детей в регионе находятся под опекой заботливых усыновителей родителей.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева подчеркнула, что усыновление обеспечивает детям благоприятную среду для развития. Она рада тому, что в этом году 42 ребенка нашли своих родителей.

В рамках мероприятия дети участвовали в мастер-классах, а также наслаждались кукольным спектаклем «Конек-Горбунок».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в аэропорту пассажиры 38 часов ждут вылета в Якутию.

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Игорь Кириченко
Журналист

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