В Новосибирской области образовалась километровая пробка

По предварительной информации, застряла фура.

В Новосибирской области на Северном объезде, близ села Сокур, сформировалась километровая пробка.

По данным сервиса 2ГИС, на указанном участке образовался затор протяженностью более 1 километра. Пользователи отмечают, что на участке с подъемом, вероятно, застряла фура.

Представители пресс-службы МЧС по Новосибирской области предупредили о сложных погодных условиях в регионе 3 декабря. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица. Ветер усилится до 20 м/с, местами до 25 м/с.

Спасатели предупреждают о возможном увеличении числа ДТП на дорогах. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать резких маневров в период гололедицы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самолет из Челябинска прилетел в Новосибирск на три часа позже.