В России полиция предупредила россиян о новой схеме телефонных аферистов

Мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов и убеждают жертв, что с их телефонного номера была подана заявка на смену мобильного оператора.

В МВД России рассказали о новом методе мошенничества, который используют телефонные аферисты.

Преступники представляются сотрудниками сотовых операторов и утверждают, что с номера потенциальной жертвы поступила заявка на смену мобильного оператора. Затем они предлагают сменить пароль в личном кабинете. Говорят что это необходимо для обеспечения безопасности номера.

После согласия на смену пароля, мошенники отправляют SMS-сообщение с кодом сброса пароля с официального номера оператора. Далее они просят жертву продиктовать этот код, после чего получают доступ к личным кабинетам банков, Госуслуг и других сервисов, используя номер потерпевшего.

Полиция рекомендует быть бдительными и не предоставлять личную информацию по телефону, особенно в подобных ситуациях.

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