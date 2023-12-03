сегодня
03 декабря, 23:17
пробки
1/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 89.76 | eur 97.91
сегодня
03 декабря, 23:17
пробки
1/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 89.76 | eur 97.91
сегодня 21:40
общество

В России полиция предупредила россиян о новой схеме телефонных аферистов

Фото: Pexels.com

Мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов и убеждают жертв, что с их телефонного номера была подана заявка на смену мобильного оператора.

В МВД России рассказали о новом методе мошенничества, который используют телефонные аферисты.

Преступники представляются сотрудниками сотовых операторов и утверждают, что с номера потенциальной жертвы поступила заявка на смену мобильного оператора. Затем они предлагают сменить пароль в личном кабинете. Говорят что это необходимо для обеспечения безопасности номера.

После согласия на смену пароля, мошенники отправляют SMS-сообщение с кодом сброса пароля с официального номера оператора. Далее они просят жертву продиктовать этот код, после чего получают доступ к личным кабинетам банков, Госуслуг и других сервисов, используя номер потерпевшего.

Полиция рекомендует быть бдительными и не предоставлять личную информацию по телефону, особенно в подобных ситуациях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске затравили 14-летнюю девочку из-за поборов в школе на Новый год.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в