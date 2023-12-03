В России полиция предупредила россиян о новой схеме телефонных аферистов

Мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов и убеждают жертв, что с их телефонного номера была подана заявка на смену мобильного оператора.
В МВД России рассказали о новом методе мошенничества, который используют телефонные аферисты.
Преступники представляются сотрудниками сотовых операторов и утверждают, что с номера потенциальной жертвы поступила заявка на смену мобильного оператора. Затем они предлагают сменить пароль в личном кабинете. Говорят что это необходимо для обеспечения безопасности номера.
После согласия на смену пароля, мошенники отправляют SMS-сообщение с кодом сброса пароля с официального номера оператора. Далее они просят жертву продиктовать этот код, после чего получают доступ к личным кабинетам банков, Госуслуг и других сервисов, используя номер потерпевшего.
Полиция рекомендует быть бдительными и не предоставлять личную информацию по телефону, особенно в подобных ситуациях.
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