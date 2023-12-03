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общество

В сети появилось видео ажиотажного выступления итальянского певца Пупо

Фото: скриншот из видео

В Новосибирске выступил итальянский певец Пупо.

Музыкант рассказал о своих чувствах к России. Пупо объяснил, что его предупреждали о сильных холодах в Новосибирске. Однако он удивился, когда он приехал и увидел потепление.

Также Пупо высказался о реке Обь. Он удивился, что у такой длинной реки такое короткое название.

Также артист спел известную песню на русском языке. В распоряжении Сиб.фм появилось видео с концерта известного итальянского певца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что итальянский певец Пупо расцеловал поклонниц во время концерта в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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