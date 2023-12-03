В Уфе родился малыш с пуповиной сплетенной в косичку

Такие узелки называются истинными.

В Уфе в городском перинатальном центре у новорожденного ребенка пуповина была сплетена в форму косички.

Врачи отметили, что при нормальной беременности длина здоровой пуповины составляет 50-70 см, а толщина пупочного канатика обычно около 2 см. Это может привести к естественной скручиваемости пуповины в петли или узлы, которые называются истинными.

Медики уточнили, что несмотря на необычную форму пуповины, процесс родов у пациентки прошел нормально, без осложнений. При отсутствии изменений кровотока по допплеру, роды в таких случаях могут проходить через естественные родовые пути.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на четвертый мост через Обь выделят еще 82 миллиона рублей.