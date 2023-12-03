Бойцам удалось нанести поражение скоплениям живой силы 63-й мехбригады и 12-й бригады спецназначения ВСУ.

На Краснолиманском направлении за последние сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 250 военнослужащих и два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Также российским войскам удалось успешно атаковать скопления живой силы 63-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка в Донецкой Народной Республике и Серебрянского лесничества.

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