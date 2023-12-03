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общество

ВСУ потеряли свыше двух сотен солдат на одном из участков фронта - Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцам удалось нанести поражение скоплениям живой силы 63-й мехбригады и 12-й бригады спецназначения ВСУ.

На Краснолиманском направлении за последние сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 250 военнослужащих и два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Также российским войскам удалось успешно атаковать скопления живой силы 63-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка в Донецкой Народной Республике и Серебрянского лесничества.

Ранее Сиб.фм сообщал, что у Владимира Путина на выборах президента 2024 года есть конкуренты.

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Игорь Кириченко
Журналист

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