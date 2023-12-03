Завод под Новосибирском будет ремонтировать детали для Airbus и Boeing

Бердский электромеханический завод, который находится под Новосибирском, займётся восстановлением лопаток для двигателей самолетов Airbus и Boeing, уже в 2024 году.

Новую уникальную технологию разработали специалисты Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН. Чтобы внедрить разработки в авиацию, компания S7 приобрела два завода. Один из них – Бердский электромеханический завод. Об этом ТАСС сообщил руководитель института академик Василий Фомин.

"Нашу технологию мы должны отдать [БЭМЗу]. <...> Я думаю, что он приступит к [ее использованию] в конце следующего года, если не в середине. <...> Мы уже разобрались, какой материал используется, уже подобрали близкий к этому материалу наш, и российский материал уже напыляем" – заявил изданию Василий Фомин.

Суть технологии заключается в том, что с помощью отечественных материалов можно будет восстанавливать обгоревшие и потрескавшиеся лопатки для двигателей самолетов Airbus и Boeing.

После того, как к России были применены санкции, ремонтировать двигатели за рубежом стало невозможным. Новая технология позволит заменить вышедшие из строя детали аналогичными.

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