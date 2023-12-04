Депутаты в первом чтении приняли бюджет Новосибирска на 2024 год

В первом чтении был принят бюджет на следующий год для Новосибирской области.

В Новосибирске депутаты горсовета во время сессии рассмотрели бюджет города на 2024 год, а также на плановый период 2025–2026 года.

Было принято, что в 2024 году городской бюджет составит 1 млрд 800 млн рублей, доходы при этом будут равны 83 млрд 456,6 млн рублей. В 2025 году при доходах в 79 млрд 744,9 млн рублей дефицит составит 1,3 млрд рублей, а в 2026 году — 800 млн рублей при доходах 85 млрд 165,9 млн рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что депутаты Новосибирска высказались об опасных дорогах в области.