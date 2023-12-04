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общество

Фирма из Новосибирска построит центр нанотехнологий за миллиард в Томске

Фото: Pexels.com

Цена контракта составит 1,252 млрд рублей.

Компанию «Строительное управление РСТ» из Новосибирска выбрали для завершения строительства инжинирингового центра в Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Томске. Об этом сообщила пресс-служба ОЭЗ.

На конкурс по выполнению работ поступили две заявки. Однако одна из них не соответствовала установленным требованиям. Участник, чью заявку отклонили, подал жалобу. Однако после рассмотрения в ФАС установили, что отклонение было правомерным.

Контракт на сумму 1,252 млрд рублей заключили между ОЭЗ и компанией «Строительное управление РСТ». По условиям договора, строительство инжинирингового центра должны завершить в течение 27 месяцев с даты заключения контракта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Минтранс региона ответил на претензии по проекту четвертого моста в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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