Минтранс региона ответил на претензии по проекту четвертого моста в Новосибирске

По заявлению компании, именно из-за документации «Ростехнадзор» выявил нарушения на крупном транспортом объекте.

В Новосибирске Министерство транспорта ответило на претензии группы «ВИС» к проекту четвертого моста через Обь.

«Ростехнадзор» выявил нарушения на объекте из-за документации. Подрядчик заявил, что инженерно-гидрологические условия не соответствовали проекту 2015 года.

На претензии Минтранс ответил, что Главгосэкспертиза подтвердила соответствие информации в проекте обстановке на месте работ. Заявления об ошибках в проекте считаются некорректными, потому что все меры предусмотрены условиями Концессионного соглашения и обязательствами Концессионера.

В Минтрансе также рассказали о порядке внесения изменений в документацию. Они отметили, что локальные изменения в проекте касаются специфики, технологии и сроков строительства частей моста. Изменения, внесенные без согласования, оспаривают в Арбитражном суде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Ростехнадзор проверит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске в 2024 году.