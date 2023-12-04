Ростехнадзор проверит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске в 2024 году

Сибирское управление Ростехнадзора проверит станцию метро в Новосибирске в июне 2024 года

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя руководителя управления Андрея Плешивцева, Сибирское управление Ростехнадзора проведет итоговую проверку станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Она запланирована на июнь 2024 года.

Также он уточнил, что на контроле у ведомства 28 выявленных нарушений законодательства, проектной документации, норм и правил в Новосибирской области градостроительной деятельности, которые выявили в ходе других проверок. Их должны устранить до 30 января 2024 года.

Станция метро «Спортивная» стала единственной построенной в городе за последние 12 лет. Ее планировали открыть 1 сентября 2022 года, но из-за доработок в проектной документации, замены оборудования дату переносили несколько раз.

Напомним, что Новосибирский метрополитен признан самым чистым в России.