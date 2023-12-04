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Авто

Флагманский внедорожник Rolls-Royce за 100 млн рублей продали в Новосибирске

Фото: «СТС-Автомобили»

За 100 млн рублей был продан внедорожник Rolls-Royce.

Генеральный директор компании «СТС-Автомобили» Павел Костенко сообщил порталу «Континент Сибирь» о том, что флагманский внедорожник Rolls-Royce Cullinan стоимостью около 100 млн рублей продан в Новосибирске по схеме лизинга.

Внедорожник люксовой британской марки Rolls-Royce имеет множество особенностей среди люксовых автомобилей — отделка интерьера натуральной кожей и деревом, центральная консоль с холодильником и шкафом для напитков, встроенные в двери зонтики, выдвижные столики для пассажиров, электронная регулировка сидений, индивидуальное управление медиасистемой для водителя и пассажиров.

А с точки зрения электроники, автомобиль оснащён всевозможными системами активной безопасности, включая ночное видение.

Напомним, что жители Новосибирска массово скупают кроссоверы и внедорожники в 2023 году.

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Валерия Митрохина
Журналист

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