Флагманский внедорожник Rolls-Royce за 100 млн рублей продали в Новосибирске

За 100 млн рублей был продан внедорожник Rolls-Royce.

Генеральный директор компании «СТС-Автомобили» Павел Костенко сообщил порталу «Континент Сибирь» о том, что флагманский внедорожник Rolls-Royce Cullinan стоимостью около 100 млн рублей продан в Новосибирске по схеме лизинга.

Внедорожник люксовой британской марки Rolls-Royce имеет множество особенностей среди люксовых автомобилей — отделка интерьера натуральной кожей и деревом, центральная консоль с холодильником и шкафом для напитков, встроенные в двери зонтики, выдвижные столики для пассажиров, электронная регулировка сидений, индивидуальное управление медиасистемой для водителя и пассажиров.

А с точки зрения электроники, автомобиль оснащён всевозможными системами активной безопасности, включая ночное видение.

Напомним, что жители Новосибирска массово скупают кроссоверы и внедорожники в 2023 году.