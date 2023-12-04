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общество

Группа «Тату» ограничила доступ к своему паблику во «ВКонтакте»

Фото: Pexels.com

Такое решение приняли из-за возможной ЛГБТ*-пропаганды.

Официальное сообщество группы t.A.T.u. («Тату») на платформе «ВКонтакте» ограничило доступ к своей стене, фото и видеоальбомам для всех пользователей. Об этом сообщает Sotavision*.

Решение приняли после введения закона о запрете «ЛГБТ*-пропаганды» в России. Администраторы сообщества удалили все фотографии с солистками Юлей Волковой и Леной Катиной, которые могли подпадать под новый закон.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители раскупили все билеты на два концерта Шамана.

Sotavision* — организация признана иностранным агентом в России.

ЛГБТ* — организация признана экстремистской на территории России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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