В Новосибирске жители раскупили все билеты на два концерта Шамана

Поэтому Шаман решил устроить дополнительный концерт 25 февраля.

Жители Новосибирска раскупили билеты на концерты Шамана.

После полной распродажи билетов на два запланированных выступления, артист решил устроить дополнительный концерт. Мероприятие запланировали на 25 февраля. Концерт пройдет на «Локомотив-Арене».

Билеты на дополнительное выступление уже в продаже. Их стоимость — от 1,8 до 8 тысяч рублей.

Напомним, что первый концерт Шамана состоится в Доме культуры железнодорожников 14 декабря, а на следующий день артист выступит в Доме ученых СО РАН. На данный момент остались всего четыре билета на второе мероприятие. Их стоимость — от 5,5 до 8 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске глава Союза отцов Майоров потребовал запретить сериал «Слово пацана».