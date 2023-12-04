В Новосибирске глава Союза отцов Майоров потребовал запретить сериал «Слово пацана»

В Новосибирске глава Союза отцов Майоров обвинил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» в романтизации ОПГ.

Глава Союза отцов из Новосибирска Сергей Майоров потребовал запретить нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», у которого на момент публикации уже вышло 5 серий с 9 ноября.

Майоров посмотрел все вышедшие серии, так как услышал, что о нём всё чаще стали говорить дети. По его словам, сериал романтизирует различные бандитские группировки, также как в начале нулевых романтизировал ОПГ сериал «Бригада».

«Уже в школах ребята стали употреблять слово "чушпаны" (человек, который не пользуется авторитетом в группировке, прим.ред). Уже пошли случаи, где дети в школах стали применять повадки актеров. Такие сериалы негативно влияют на психику и на понимание некоторых вещей у наших детей. Если взрослый может понять, где хорошо, а где плохо, то молодежь это романтизирует и принимает это как за инструкцию к действиям», — считает Майоров.

Глава Союза отцов добавил, что такие сериалы не стоит выпускать, несмотря на возрастной ценз 18+, так как дети всё равно могут его посмотреть в интернете.

«При всём уважении к тем, кто этот сериал снимал и выпустил, но лучше бы его не было. Это негативно сказывается на подрастающем поколении», — отметил он.

Сериал вышел 9 ноября на известных платформах. Режиссер картины — Жора Крыжовников, а продюсер — Фёдор Бондарчук. По данным «Кинопоиска», сериал оценили более 240 тысяч зрителей, а средний рейтинг составил 9.1 балла из 10.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске затравили 14-летнюю девочку из-за поборов в школе на Новый год.