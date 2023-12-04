Хоккейная команда из Тольятти обыграла «Сибирь»

В Новосибирске прошёл матч на новой ледовой арене.

2 декабря в Новосибирске прошёл матч на ледовой арене, где хоккейная команда «Лада» из Тольятти обыграла по буллитам новосибирский клуб «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное и дополнительное время матча завершилось ничейным счётом 2:2. В серии буллитов победу одержала команда из Тольятти, выиграв со счётом 2:1.

Сейчас ХК «Сибирь» на восьмом месте — у команды 41 очко.

Уже завтра, 5 декабря, «Сибирь» у себя дома сыграет с «Динамо» из Минска.

Напомним, что ХК «Сибирь» из Новосибирска подписал контракт с Зиятом Пайгиным.