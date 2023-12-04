Известный певец Кай Метов застрял в Кемерово из-за снегопада

Артист выступал в Кемерове на концерте звезд 1980 — 1990-х годов.

Утром 4 декабря вылет нескольких самолетов из Кемерова задержали из-за погодных условий. Авиарейс компании «Аэрофлот» в Москву перенесли на 23:00. Изначально вылет был запланирован на 06:50. Также задержались отправления нескольких других рейсов.

Один из ожидавших рейс оказался известный певец Кай Метов. В своих социальных сетях он поделился информацией о нескольких переносах рейса из-за ночного снегопада. Певец решил вернуться в гостиницу и дождаться вечера.

Кай Метов выступал с концертом в Кемерове в воскресенье, 3 декабря, в рамках мероприятия «Концерт звезд 1980—1990-х годов».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали показывать фильм Ридли Скотта «Наполеон».