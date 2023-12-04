В Новосибирске начали показывать фильм Ридли Скотта «Наполеон»

В новосибирских кинотеатрах начали показывать фильм «Наполеон» режиссера Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли.

Мировая премьера фильма состоялась 22 ноября. Однако из-за санкций в России официального проката не предвидится. Тем не менее, в Новосибирске картина быстро добралась до больших экранов региональных кинотеатров. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Показ фильма не получил широкой рекламы в Новосибирске. На сайтах кинотеатров сеансы называются «мероприятия Cim-Party». Уточняется, что их организовывает арендатор.

Некоторые кинотеатры не указывают даже название фильма. Они представляют его как «большую премьеру № 28». Однако, несмотря на отсутствие активной рекламы, сотни человек посмотрели фильм в минувшие выходные.

Исследователи подчеркивают, что несмотря на более выдающихся полководцев в истории, Наполеон остается особенно примечательной личностью.

Бюджет фильма — 200 миллионов долларов. Однако американские и европейские критики сомневаются в его коммерческом успехе. Они отмечатили, что у фильма невысокие кассовые сборы в первые две недели.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске глава Союза отцов Майоров потребовал запретить сериал «Слово пацана».