К бизнесмену Сафронову продают право требования 2 млрд в Новосибирске

К совладельцу бывшего автодилера ГК «Макс Моторс» Владимиру Сафронову выставили на продажу права требования на 2 млрд рублей.

По данным сайта «Российского аукционного дома», права требования на 2 млрд рублей к совладельцу бывшего автодилера ГК «Макс Моторс» Владимиру Сафронову выставили на продажу в Новосибирске.

Владимир Сафронов является совладельцем ГК «Макс Моторс», который был одним из крупнейших дилеров в Новосибирске. Ранее, в 2018 году, арбитражный суд Новосибирской области признал Сафронова банкротом.

Сейчас на продажу выставили два лота с правом требования к Сафронову на 1 091 049 259 рублей и 1 106 764 128 рублей — начальная цена чуть больше 2 млрд рублей.

Напомним, что в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный дом на берегу Обского моря.