Лидер СРЗП Миронов предложил высылать из России родных мигрантов, нарушивших закон

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказался о необходимости выдворять из страны родственников мигрантов.

На парламентских слушаниях по вопросам законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики России руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что надо прнимать меры из-за преступных действий мигрантов на территории страны.

Он предложил ввести меру ответственности для родственников мигрантов, совершивших преступления в России. Миронов предложил, что ,в случае совершения преступления мигрантом, его родственники также должны быть выдворены из страны.

Он считает, что такая мера поддерживает принцип «круговой поруки», где родственники несут ответственность за действия своих членов семьи.

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