Мэр Новосибирска рассказал об учебе в школах в условиях сильных морозов

В конце недели в Новосибирске ожидаются сильные морозы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локть выступил рассказал специальных правилах посещения образовательных учреждений.

По установленным нормам, при температуре -25 градусов и ниже, воспитанники детских садов и ученики 1-4 классов школы освобождаются от посещения занятий. При температуре -30 градусов пропуск разрешается учащимся 5-9 классов, а при -35 градусах — старшеклассникам.

Родителей просят предупредить классных руководителей и воспитателей по телефону, если их дети не смогут посещать учебные заведения из-за низких температур. Заявление об этом следует предоставить в письменной форме, и его признают уважительным.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске утвердили порядок конкурса по отбору кандидатов в градоначальники.