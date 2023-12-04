Минобороны РФ предложило внести изменения в требованиях к состоянию здоровья для призывников

Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья для призывников.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов 3 декабря появилась информация о том, что Министерство обороны России выступило с предложением внести изменения к «организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», учитывая опыт спецоперации.

Министерство планирует внести изменения в положение о военно-врачебной экспертизе — в нём предоставлен перечень заболеваний, предусматривающих ту или иную категорию годности к службе.

Напомним, что Минобороны увеличило численность ВС России на 170 тысяч военных.