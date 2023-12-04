Над Новосибирском появилась зимняя радуга

Новосибирцы заметили радугу над городом.

В Новосибирске жители города заметили зимнюю радугу над городом. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Свидетели этого природного явления отправили фотографии редакции телеграм-канала.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области заметили лунное гало. Оптический эффект вызван преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы — по этой причине и появилось кольцо вокруг луны.

Лунное гало — это метеорологический феномен. Он проявляется в виде кольцевого или окружающего луны свечения или светового круга.