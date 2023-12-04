Новосибирская сеть чебуречных вошла в топ-10 по количеству точек в России

Бизнес обошел такие компании, как «Шоколадница», группа Аркадия Новикова, Cofix и другие.

Сеть чебуречных «Чебурек.Ми» предпринимателя из Новосибирска Александра Долгова вошла в топ-10 крупнейших сетей общепита России по числу торговых точек. Об этом сообщил сам бизнесмен в своем телеграм-канале.

Сеть «Чебурек.Ми» опережает такие известные компании, как «Шоколадница», группа Аркадия Новикова, Cofix и другие. В родном городе сеть не входит даже в первую двадцатку по числу точек, а их новый проект с шаурмой пока не представлен. В настоящее время в Новосибирске открыли всего 13 заведений «Чебурек.Ми».

Бизнес Долгова включает в себя 401 заведение общепита в России. Также у Долгова бизнес есть в Беларуси, Латвии, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Армении, Эстонии и других странах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что фирма из Новосибирска построит центр нанотехнологий за миллиард в Томске.