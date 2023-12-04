Новосибирские речники выиграли общероссийский конкурс «Профессионалы»

Представители Новосибирского речного колледжа взяли серебро во Всероссийском конкурсе «Профессионалы»: пальму первенства они уступили только Санкт-Петербургу.

Новосибирская команда сначала показала отличные результаты на местном уровне и вышла в финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал-2023». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.

«Мы среди 10-12 команд заняли второе место. Соревнования проводились между ребятами из всех регионов, по всем компетенциям, по всем отраслям. На регионе мы взяли золото, — рассказал Сиб.фм участник соревнований Николай Истомин. – До этого соревнования проходили в Томске и Тюмени. В Санкт-Петербурге всё проходило масштабно: приехали многие известные люди, также были приглашены артисты. Приезжали на открытие Голикова и Кравцов».

Команда Николая Истомина представляла Новосибирский речной колледж. Профессионалы показали мастерство при эксплуатации судов водного транспорта.

«Там 5 модулей, 2 члена экипажа, 2 студента, один судоводитель, механик. Нужно было на карте проложить морской маршрут. Ещё одно задание — управление судном на тренажёре, разборка и сборка двигателя, насоса, вязание узлов, такелажное дело», — рассказал Николай Истомин.

Также новосибирским речникам нужно было продемонстрировать навыки по спасению человека и оказания медицинской помощи.

«Призы были неплохие: за первые места – по 300 тысяч, за второе – 200 тысяч, третье – по 100 тысяч. Также представители крупных компаний приглашали к себе на собеседование по итогам соревнований, на стажировку звали», — заключил Николай.

Кстати, молодой речник этим летом показал также отличные результаты по ловле закладчиков. В Огурцово он вместе с единомышленниками задержал 12 наркодилеров.