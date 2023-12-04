Новый троллейбусный маршрут от площади Маркса запустили в Новосибирске

Пока троллейбуса нет в расписании и на онлайн-картах.

С 4 декабря в Новосибирске начал работу новый троллейбусный маршрут под номером 35. Он соединяет площадь Карла Маркса и Криводановский карьер.

На данный момент троллейбусы еще не внесены в расписание и не отображаются на онлайн-картах. Представители предприятия «Горэлектротранспорт» уточнили, что интервал движения составит 30 минут. В настоящее время на маршруте уже работают четыре единицы техники.

Напомним, что с 1 сентября автобусный маршрут до Криводановского карьера отменили для избежания дублирования участка троллейбуса №29.

Ранее Сиб.фм сообщал, что перевозки пассажиров на ЗСЖД в январе – ноябре выросли на 6%.