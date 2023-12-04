Омича задержали за то, что он собрался вступить в ВСУ

Молодого человека из Омска координировали представители украинской военизированной организации.

По данным Telegram-канала “Mash Siberia”, УФСБ по Омской области сообщили о том, что 22-летнего омича задержали за то, что он призывал мобилизованных сдаться в плен и собирался вступить в ВСУ.

Парня координировали представители украинской военизированной организации и рассказали, как сбежать из страны через границы других государств.

В результате силовики задержали преступника, изъяли из его дома технику и завели уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Сибири задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ.