Президент Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Он осмотрит павильоны, а затем вручит премию «Волонтер года — 2023».

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства посетил это мероприятие впервые. В рамках визита он посмотрит различные павильоны выставки и вручит премию «Волонтер года — 2023» в рамках форума «Мы вместе». Форум собрал более 10 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года и представляет участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Владимир Путин озвучил заявление по участию в выборах президента.