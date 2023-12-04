Путин сделал заявление о СВО на выставке «Россия» на ВДНХ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о длительной истории стремления помогать нуждающимся, присущей народам России.

В ходе церемонии награждения победителя номинации «Волонтер года — 2023» в рамках международной премии «Мы вместе» на ВДНХ, глава государства подчеркнул, что волонтеры активно участвуют в различных сферах общественной жизни, включая здравоохранение, экологию, образование и другие области.

«Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь наших бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Оказываете помощь и им напрямую, их семьям в тылу: матерям, отцам, женам и их детям. Вот за это — а для нас это на сегодня одна из главнейших задач — низкий вам поклон, спасибо большое», — поблагодарил глава государства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.