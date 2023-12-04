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общество

Сенатора от Новосибирской области наградили орденом Александра Невского

Фото: nso.ru

По Указу Президента Владимира Путина сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого наградили орденом Александра Невского

Владимир Путин, Президент РФ подписал Указ о награждении орденом Александра Невского представителя от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Владимира Городецкого. Награда была получена за большой вклад в развитие парламентаризма, многолетнюю добросовестную работу и активную законотворческую деятельность.

Церемония награждения прошла в столице России, а орден вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Фото Сенатора от Новосибирской области наградили орденом Александра Невского 2

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о призыве в армию ещё 170 тысяч россиян.

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Нина Раневская
Журналист

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