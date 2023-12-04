Стало известно, какие парки благоустроят следующим летом в Новосибирске

Запланировано благоустройство 38 дворов и восьми общественных пространств.

В 2024 году в Новосибирске планируют провести работы по благоустройству 38 дворов и восьми общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Работы продолжат в пойме реки Каменка, бульвара «Грибоедовский», сквера «Героев Донбасса», сквера «Крылья Сибири». Также начнутся работы на новых объектах: в парке «Иня», сквере им. Бугакова, общественной территории по улице Фадеева и аллее связистов им. А.И. Никулина по улице Щетинкина.

Средства на эти мероприятия выделили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В общей сложности на территории области в следующем году планируют благоустроить 70 общественных пространств и 115 придомовых территорий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новый троллейбусный маршрут от площади Маркса запустили в Новосибирске.