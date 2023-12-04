Стало известно, какие виды пенсий проиндексируют в 2024 году

Депутат Госдумы объяснил порядок индексации пенсий

С Нового года жителям России проиндексируют пособие, материнский капитал, пенсию и другие выплаты. О том, как изменится жизнь пенсионеров с 1 января 2024 года, рассказал Никита Чаплин, депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, «Российской газете».

Страховую часть пенсии по старости и инвалидности проиндексируют на 7,5%. Размер фиксированной выплаты поднимут до 8 134,9 рубля. В 2023 году ее размер составляет 7 567,3 рубля.

Не предусмотрена индексация фиксированной части пенсии для работающих пенсионеров, несмотря на это, 1 августа (ежегодно) на их счет в СФР начисляются дополнительные пенсионные баллы, которые и влияют на перерасчет пенсии. Один пенсионный коэффициент в следующем году будет стоить 133 рубля.

Помимо этого, в 2024 году на 7,5% будет увеличена социальная пенсия — с 1 апреля. На 4,5% увеличат военные пенсии — с 1 октября.

Напомним, что закон об увеличении МРОТ до 19 242 рублей подписал президент России.