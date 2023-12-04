В Иркутске зарезали 15-летнего школьника

Полиция начала расследование и возбудила уголовное дело по факту убийства.

В Иркутске на автобусной остановке «Лисиха» вечером 2 декабря, около 22:30, группа подростков подошла к 15-летнему школьнику и его друзьям. В итоге, начался конфликт после вопроса о месте проживания.

Одному из школьников нанесли удар ножом в шею. Пострадавший скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Полиция начала расследование происшествия и возбудила уголовное дело по факту убийства. В настоящее время задержаны двое подозреваемых.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске под окнами 19-этажного дома нашли тело человека в крови.