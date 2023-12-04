В Иркутске зарезали 15-летнего школьника: задержаны 6 человек

В Иркутске задержали 6 человек, которых подозревают в убийстве 15-летнего школьника

2 декабря в Иркутске на автобусной остановке «Лисиха» между молодыми люди произошел конфликт, в результате чего 15-летнему подростку было нанесено не менее четырех ножевых ранений. Он погиб на месте.

В данный момент к следователям при расследовании убийства подростка доставлены шесть подозреваемых, а также изъято орудие убийства — нож.

Помимо этого, иркутская полиция официально опровергла информацию о возможной связи этого дела с просмотром сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как сообщает один из подозреваемых МВД по региону, сериал он не смотрел, поэтому взаимосвязь не подтверждена.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области 30-летняя женщина погибла в лобовом ДТП.