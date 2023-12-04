В Новосибирске мужчина спас спящую в загоревшемся доме соседку

Житель Новосибирска спас свою соседку от пожара благодаря своей шестилетней дочери.

По словам мужчины, он узнал о происшествии от ребенка, которая заметила возгорание в гараже. Узнав, что в огне находится дом пожилой женщины, мужчина моментально прибыл на место происшествия.

Россиянин вывел под руку женщину из здания, из которого уже шли клубы дыма. Пенсионерку спасли за несколько минут до того, как в воздухе раздался хлопок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском Купинскую ЦРБ проверят на фальсификацию документов из-за смерти ребёнка.