Под Новосибирском Купинскую ЦРБ проверят на фальсификацию документов из-за смерти ребёнка

Следователи СКР продолжают разбираться в причинах смерти школьницы в Купинской районной больнице Новосибирской области. Мать девочки Веру Зебницкую-Шишову пригласили в отдел по особо важным делам – теперь врачей подозревают в фальсификации медицинских документов.

Обстоятельства смерти 12-летней школьницы Ангелины Вахненко следователи СКР изучают уже в третий раз. В конце августа этого года дело закрывали во второй раз, но мать девочки Вера Зебницкая-Шишова не сдалась и дошла до приёмной президента России. И уже в ноябре следствие возобновилось. На этот раз медицинские документы изучает отдел по особо важным делам Следственного комитета.

В минувшую пятницу, 1 декабря, многодетную мать следователи пригласили в Новосибирск, где Веру Зебницкую-Шишову вновь допросили. Дело пока так и расследуется по 109 статье Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности», однако сейчас всплыли новые подробности, связанные с возможно фальсификацией медицинских документов.

«Назначили новую экспертизу: изучаться будет история болезни. Там были внесены исправления: исправлены жизненно-важные показатели. Там был написан серозный менингит, а потом корректором замазали и написали – «острый, гнойный»,

- настаивает мать. – Также пришёл ответ от губернатора Травникова. Там сказано, что главврач Купинской ЦРБ вынес дисциплинарное наказание педиатрам, то есть наказал их финансово».

Была ли фальсификация диагноза в карточке Ангелины Вахненко – определит специальная экспертиза. Если и этот факт подтвердиться, то это будет уже другая уголовная статья.

Напомним, школьнице из Купино поставили прививку в апреле 2022-го, после этого она попала в больницу, а ещё через 10 дней умерла.

«Сначала температура была под 39, а потом мы сбивали, до 38. Она стала слабая, вялая. Она пошла в школу, а в обед позвонили, что ей стало плохо после урока физкультуры. Она пришла, сказала, что сильно болит голова, была вся заплаканная. Я хотела дать ей таблетку, её вырвало. Начался озноб, ей было всё хуже и хуже,

— рассказывает не в первый раз мать девочки. – Скорую вызвали, нам сказали, что её продуло. Я её доверила врачам, её увезли в больницу, думала, утром заберём. Потом она не ответила на звонок, мы узнали, что она попала в реанимацию и впала в кому. А через 10 дней она умерла».

Вера Зебницкая-Шишова уверена, что её дочь скончалась из-за того, что врачи поставили неправильный диагноз и лечили не от того. Мать трижды добивалась возбуждения уголовного дела.

Также женщина создала петицию на портале change.org, в которой требует, чтобы Купинскую больницу оснастили камерами за наблюдением за врачами. Сейчас она набрала более тысячи подписей.

«Мы жители, Купинского района Новосибирской области, требуем установить видеонаблюдение в ГБУЗ НСО Купинская ЦРБ, в поликлиническом отделении, а также и в отделениях стационара, в связи с повышенной смертностью в данной ЦРБ»,

- говорится в петиции.