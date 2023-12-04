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общество проиcшествия

Под Новосибирском Купинскую ЦРБ проверят на фальсификацию документов из-за смерти ребёнка

Коллаж Сиб.фм: фото предоставлено героем публикации и из архива редакции

Следователи СКР продолжают разбираться в причинах смерти школьницы в Купинской районной больнице Новосибирской области. Мать девочки Веру Зебницкую-Шишову пригласили в отдел по особо важным делам – теперь врачей подозревают в фальсификации медицинских документов.

Обстоятельства смерти 12-летней школьницы Ангелины Вахненко следователи СКР изучают уже в третий раз. В конце августа этого года дело закрывали во второй раз, но мать девочки Вера Зебницкая-Шишова не сдалась и дошла до приёмной президента России. И уже в ноябре следствие возобновилось. На этот раз медицинские документы изучает отдел по особо важным делам Следственного комитета.

В минувшую пятницу, 1 декабря, многодетную мать следователи пригласили в Новосибирск, где Веру Зебницкую-Шишову вновь допросили. Дело пока так и расследуется по 109 статье Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности», однако сейчас всплыли новые подробности, связанные с возможно фальсификацией медицинских документов.

«Назначили новую экспертизу: изучаться будет история болезни. Там были внесены исправления: исправлены жизненно-важные показатели. Там был написан серозный менингит, а потом корректором замазали и написали – «острый, гнойный»,

- настаивает мать. – Также пришёл ответ от губернатора Травникова. Там сказано, что главврач Купинской ЦРБ вынес дисциплинарное наказание педиатрам, то есть наказал их финансово».

Фото Под Новосибирском Купинскую ЦРБ проверят на фальсификацию документов из-за смерти ребёнка 2

Была ли фальсификация диагноза в карточке Ангелины Вахненко – определит специальная экспертиза. Если и этот факт подтвердиться, то это будет уже другая уголовная статья.

Напомним, школьнице из Купино поставили прививку в апреле 2022-го, после этого она попала в больницу, а ещё через 10 дней умерла.

«Сначала температура была под 39, а потом мы сбивали, до 38. Она стала слабая, вялая. Она пошла в школу, а в обед позвонили, что ей стало плохо после урока физкультуры. Она пришла, сказала, что сильно болит голова, была вся заплаканная. Я хотела дать ей таблетку, её вырвало. Начался озноб, ей было всё хуже и хуже,

рассказывает не в первый раз мать девочки. – Скорую вызвали, нам сказали, что её продуло. Я её доверила врачам, её увезли в больницу, думала, утром заберём. Потом она не ответила на звонок, мы узнали, что она попала в реанимацию и впала в кому. А через 10 дней она умерла».

Вера Зебницкая-Шишова уверена, что её дочь скончалась из-за того, что врачи поставили неправильный диагноз и лечили не от того. Мать трижды добивалась возбуждения уголовного дела.

Также женщина создала петицию на портале change.org, в которой требует, чтобы Купинскую больницу оснастили камерами за наблюдением за врачами. Сейчас она набрала более тысячи подписей.

«Мы жители, Купинского района Новосибирской области, требуем установить видеонаблюдение в ГБУЗ НСО Купинская ЦРБ, в поликлиническом отделении, а также и в отделениях стационара, в связи с повышенной смертностью в данной ЦРБ»,

- говорится в петиции.

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Елена Отмахова
журналист

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