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Авто проиcшествия

В Новосибирске на крышу перевернулась иномарка возле ТЦ «Мега»

Фото: ACT-54

Возле ТЦ «Мега» в Новосибирске произошло ДТП.

По данным паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», 3 декабря вечером иномарка перевернулась на крышу на улице Ватутина возле ТЦ «Мега» в Новосибирске.

Подробности происшествия неизвестны, однако, в комментариях подписчики паблика предположили, что водитель иномарки наехал на бордюр.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что водитель на девятке сбил насмерть пешехода в Новосибирске. В результате аварии мужчина на вид примерно 50 лет скончался на месте.

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Валерия Митрохина
Журналист

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