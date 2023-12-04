В Новосибирске на крышу перевернулась иномарка возле ТЦ «Мега»

Возле ТЦ «Мега» в Новосибирске произошло ДТП.

По данным паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», 3 декабря вечером иномарка перевернулась на крышу на улице Ватутина возле ТЦ «Мега» в Новосибирске.

Подробности происшествия неизвестны, однако, в комментариях подписчики паблика предположили, что водитель иномарки наехал на бордюр.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что водитель на девятке сбил насмерть пешехода в Новосибирске. В результате аварии мужчина на вид примерно 50 лет скончался на месте.