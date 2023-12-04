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Авто проиcшествия

Водитель на девятке сбил насмерть пешехода в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске произошло смертельное ДТП.

В Новосибирске вечером водитель 1998 года рождения двигался на автомобиле Ваз-21093 со стороны улицы Подъёмная в сторону улицы Зоологическая — в пути совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии мужчина на вид примерно 50 лет скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что опубликовано видео с места смертельного ДТП с Infiniti в Новосибирске. В Новосибирске спасатели МАСС при помощи специального оборудования вызволили пострадавшего в результате аварии.

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Валерия Митрохина
Журналист

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