В Новосибирске опубликовали статистику рождаемости за 9 месяцев этого года

Коэффициент рождаемости составил 9 новорожденных на 1000 человек населения.
В Новосибирске опубликовали статистику рождаемости за первые девять месяцев 2023 года. Об этом сообщает Новосибирскстат.
В этот период в регионе родились 19 620 детей. Это позволило Новосибирской области занять второе место в Сибирском федеральном округе. Лидером по данному показателю стал Красноярский край, а на третьем месте расположилась Иркутская область.
Коэффициент рождаемости в регионе составил 9 новорожденных на 1000 человек населения.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новый троллейбусный маршрут от площади Маркса запустили в Новосибирске.