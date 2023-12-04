В Новосибирске опубликовали статистику рождаемости за 9 месяцев этого года

Коэффициент рождаемости составил 9 новорожденных на 1000 человек населения.

В Новосибирске опубликовали статистику рождаемости за первые девять месяцев 2023 года. Об этом сообщает Новосибирскстат.

В этот период в регионе родились 19 620 детей. Это позволило Новосибирской области занять второе место в Сибирском федеральном округе. Лидером по данному показателю стал Красноярский край, а на третьем месте расположилась Иркутская область.

Коэффициент рождаемости в регионе составил 9 новорожденных на 1000 человек населения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новый троллейбусный маршрут от площади Маркса запустили в Новосибирске.